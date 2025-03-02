Оставшиеся без имущества жители Курской области начнут получать ежемесячные выплаты

Жители Курской области, потерявшие имущество из-за рейдов ВСУ, со 2 марта начнут получать ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Рад, что мы с коллегами из правительства сумели оперативно запустить весь процесс: как мы и планировали, средства из федерального бюджета успели поступить в регион до конца текущей недели», — отметил он.

Выплаты направят 112,6 тысячи курян, которые временно покинули свои дома. Хинштейн добавил, что деньги можно будет использовать для обустройства нового жилья, восстановления личных подсобных хозяйств и других целей.

Выплаты будут осуществлять ежемесячно до полного освобождения Курской области, объяснил врио губернатора.

Ранее глава следственного комитета сообщил, что потерпевшими по уголовным делам о событиях в курском приграничье признали свыше 27 тысяч жителей. Следователи допросили более 39 тысяч человек.