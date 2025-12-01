Российские военные ликвидировали в лесном массиве остатки гарнизона боевиков ВСУ из подразделений 57-й бригады на востоке Волчанска в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«На востоке Волчанска в лесном массиве полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ из числа подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады», — заявил источник.

Ранее в силовых структурах неоднократно отмечали, что подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ продолжали отступать с занимаемых позиций, неся при этом серьезные потери в живой силе.

Кроме того, деморализованные боевики 57-й бригады сдавались в плен, при этом некоторые пытались ускользнуть, притворяясь мирными жителями.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что ВС России освободили около 90% Волчанска, ВСУ удерживают 10% территорий в городе.