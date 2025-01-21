ТАСС: «штаб АТО ВСУ» в Часовом Яре возьмут за считаные дни

Российские военные за считаные дни возьмут под контроль многоступенчатую систему укреплений ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщил глава оперштаба разведывательного центра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча в беседе с ТАСС .

По его словам, военные 98-й дивизии ВДВ полностью овладели городским укреплением Часова Яра, однако украинские боевики зацепились за окраинные районы и прилегающие к городу посадки.

«До полного взятия всей „фортеции“ Часова Яра — созданной в 2017 году многоступенчатой системы укреплений в качестве штаба АТО ВСУ в Донбассе — остались считанные дни», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские военные положили все силы, чтобы не допустить сдачи системы, борются за каждый участок.

Несколькими днями ранее стало известно, что российские бойцы заняли огнеупорный завод в Часовом Яре.