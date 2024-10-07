Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что погибшего в Харьковской области российского оппозиционера Ильдара Дадина, который воевал на стороне ВСУ, в аду ждет особый прием. Такое мнение журналистка выразила в своем Telegram-канале.
«Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп, уехавший воевать на стороне небратьев. В аду иуд ждет отдельный прием», — написала она.
В 2015 году активиста приговорили к трем годам тюрьмы за неоднократное участие в несанкционированных акциях. Когда началась спецоперация, он сбежал из России и Польшу. В 2023 году вступил в «Сибирский батальон» ВСУ.
Особый прием в аду. Симоньян высказалась о смерти оппозиционера Дадина под Харьковом
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