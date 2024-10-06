Воевавший на стороне ВСУ оппозиционер Дадин погиб на СВО

Российский оппозиционер Ильдар Дадин, в честь которого назвали статью о «нарушении массовых беспорядков», погиб в зоне специальной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины Дадин погиб под Харьковом. Авторы поста не привели других подробностей случившегося.

В 2015 году оппозиционера приговорили к трем годам лишения свободы за неоднократные нарушения на митингах. С началом СВО Дадин сбежал из России в Польшу. В 2023 году он вступил в «Сибирский батальон» ВСУ.

В 2018 году Дадин отсудил у МВД пять тысяч рублей за то, что его не накормили сухим пайком. Он требовал моральную компенсацию в размере 700 тысяч рублей, однако суд удовлетворил иск лишь частично.