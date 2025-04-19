Основную часть Курской области освободили от ВСУ

В Курской области группировке войск «Север» удалось освободить основную часть захваченных ВСУ территорий. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

«Группировка войск „Север“ ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение вооруженных сил Украины. Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена — это 1260 километров квадратных, 99,5%», — пояснил он.

В курском приграничье, добавил Герасимов, осталось два участка, где до сих пор идут боевые действия — район населенных пунктов Олешня и Горналь, которые находятся непосредственно у границы с Украиной.

В районе Горналя работают штурмовики 810-й бригады морской пехоты, они заняты в зачистке территории Горнальского мужского монастыря и ведут боевые действия как в самом селе, так и в прилегающих к нему рощах.

«Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия», — обратил внимание Герасимов.

После неудачи в Курской области ВСУ также пытались прорваться в Белгородскую — рядом с Демидовкой и Поповкой, которые к ней примыкают. Их действия, подчеркнул глава Генштаба, пресекли. В окрестностях Демидовки противника нет, территорию зачистили.

«Отдельные просочившиеся мелкие группы численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки, они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов», — сказал он.

Путин поручил Герасимову отдельно доложить после завершения зачистки приграничья обоих областей.