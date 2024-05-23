Основатель группы «Земляне» премирует бойца СВО за подбитый западный танк

Основатель группы «Земляне» и глава «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев собирается выдать премию лейтенанту Ивану Жарскому, подбившему западный танк. Об этом он рассказал на премии RU.TV. Его слова привело РИА «Новости» .

Как пояснил музыкант, чтобы найти героя, он связался с Министерством обороны.

«В ближайшее время мы привезем его к нам в редакцию радио („Русское радио“ — прим. ред.) и вручим то, что мы обещали, — денежное вознаграждение, потому что какие бы ни были виды поощрения, никто денежные знаки еще не отменял», — заявил Киселев.

По его словам, денежное вознаграждение за подбитые танки уже получили более 10 российский военных. Эту инициативу поддержал ряд российских артистов: Денис Майданов, Григорий Лепс, Николай Басков, Юлия Михальчик, Юлия Барановская и другие.

Киселев также прокомментировал историю бойца с позывным Десант, который якобы подбил два танка Abrams, но не получил поощрения. Музыкант заявил, что «Русская медиагруппа» искала героя, но не смогла найти. Он предположил, что такого человека вовсе не существует и пообещал: если боец найдется, его наградят.

Ранее музыкант раскритиковал российские СМИ за нежелание распространять патриотические инициативы.