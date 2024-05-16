Лидер «Землян» Киселев раскритиковал СМИ за цензуру патриотических инициатив | 360°

Культура 16 мая 2024, 20:35 Лидер «Землян» Киселев раскритиковал СМИ за цензуру патриотических инициатив Продюсер Киселев обвинил СМИ в отказе освещать патриотические инициативы РИА «Новости»

Читать 360 в

Продюсер, создатель группы «Земляне» Владимир Киселев упрекнул прессу в нежелании распространять патриотические инициативы. Такое заявление он сделал во время preparty Премии телеканала RU.TV, сообщил сайт Russia-News.

Продюсер пояснил, что призывал деятелей культуры награждать военных за уничтожение на фронте западной тяжелой техники. Однако не все артисты решили присоединиться к этой акции, несмотря на ее значимость.

Реклама

«К сожалению, ту инициативу, которую уже полтора года назад я вынес на общественное обсуждение — о поддержке героев на линии соприкосновения — поддержало не самое большое количество артистов», — сказал он.

Ранее лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказался выплачивать бойцам обещанные деньги за подбитые американские танки Abrams. Представители музыканта объяснили, что речь шла только о вознаграждении за уничтожение немецких танков Leopard.