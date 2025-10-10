Отрубили 14 ключевых энергообъектов: какие ТЭС, ТЭЦ и ГЭС «декоммунизировали» 10 октября
Коц: на Украине поразили 14 ключевых энергообъектов
Минувшей ночью Россия нанесла комбинированный массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Сейчас большая часть республики испытывает проблемы с подачей электроэнергии. Итоги ночи 10 октября подвел в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Итоги удара ночью 10 октября
Всего под удар попали 14 ключевых энергообъектов, уточнил журналист. Итогом атаки стали, в частности, блэкаут в Киеве, а также перебои в Днепропетровске и Кривом Роге.
Также Коц опубликовал небольшой список объектов, по которым сегодня наносили удары ВС РФ. В их числе:
- ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 в Киеве, по итогу обесточенными оказались левый берег столицы Украины и частично — правый;
- Запорожская ГЭС;
- Приднепровская ТЭС;
- Кременчугская ГЭС;
- По Среднеднепровской ГЭС сначала прилетели «Герани», затем контрольные «Кинжалы»;
- Криворожская ТЭС.
Также есть предварительные данные о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области, добавил журналист.
В Киеве транспортный коллапс
Об итогах атаки ВС РФ уже высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, российские подразделения запустили по объектам энергетики более 450 дронов и 30 ракет.
Отключения света начались в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.
В Киеве, по информации местного издания «Страна», наблюдается транспортный коллапс на левом берегу.
Метро работает с перебоями, а цены на такси резко подскочили. Сейчас доехать на правый берег стоит от тысячи гривен, в метро и наземном транспорте давка и гигантские очереди.
Поезда по зеленой ветке метро ходят только по правому берегу, добавили журналисты.