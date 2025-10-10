Отрубили 14 ключевых энергообъектов: какие ТЭС, ТЭЦ и ГЭС «декоммунизировали» 10 октября

Минувшей ночью Россия нанесла комбинированный массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Сейчас большая часть республики испытывает проблемы с подачей электроэнергии. Итоги ночи 10 октября подвел в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Итоги удара ночью 10 октября

Всего под удар попали 14 ключевых энергообъектов, уточнил журналист. Итогом атаки стали, в частности, блэкаут в Киеве, а также перебои в Днепропетровске и Кривом Роге.

Также Коц опубликовал небольшой список объектов, по которым сегодня наносили удары ВС РФ. В их числе:

ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 в Киеве, по итогу обесточенными оказались левый берег столицы Украины и частично — правый;

Запорожская ГЭС;

Приднепровская ТЭС;

Кременчугская ГЭС;

По Среднеднепровской ГЭС сначала прилетели «Герани», затем контрольные «Кинжалы»;

Криворожская ТЭС.

Также есть предварительные данные о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области, добавил журналист.