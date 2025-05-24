Осколочные ранения при обстреле ВСУ получили три жителя Курской области

Хинштейн: обстрел ВСУ ранил двух женщин и мужчину в Кореневском районе

Украинские боевики обстреляли поселок Пушкарожадинский в Корененевском районе Курской области. Осколочные ранения рук, ног и спины получили две женщины и мужчина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн .

Он подчеркнул, что пострадавших забрала прибывшая на место бригада скорой помощи, чтобы доставить в Курскую областную больницу.

Хинштейн обратился к жителям региона с просьбой не посещать приграничные населенные пункты, пока опасность сохраняется.

«Враг бесчеловечно и подло атакует нашу территорию, бьет по мирной инфраструктуре и людям. Прошу вас, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.

Президент России Владимир Путин на заседании с правительством в среду, 22 мая, заявил о работе над буферной зоной безопасности вдоль границы с Украиной. Глава государства подчеркнул, что военные уже решают эту задачу для прекращения террористических ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Президент добавил, что также необходимо защитить людей от атак украинских дронов, которые устраивали настоящую охоту за гражданскими автомобилями, машинами медиков и сельхозтехникой.