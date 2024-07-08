Осколки сбитого украинского беспилотника упали в центре Белгорода

Система ПВО сбила несколько украинских дронов на подлете к Белгороду и Белгородскому району. Осколки одного из них упали в центре города. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В городе Белгороде фрагментом снаряда пробита кровля одного частного жилого домовладения, а также посечены осколками восемь автомобилей. В центральной части города упали осколки, службы уже занимаются ликвидацией последствий», — сообщил он.

По предварительной информации, при атаке никто не пострадал.

Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал, что Украина ведет против России масштабную террористическую войну и не прекратит атаки беспилотников до тех пор, пока не будет создана санитарная зона.