Осколки дрона повредили фасад магазина в Ростове-на-Дону

Средства противовоздушной обороны отразили налет дронов в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что военные нейтрализовали БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону, а также в Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава. Пожар был оперативно потушен», — подчеркнул губернатор.

Слюсарь добавил, что в Ростове-на-Дону из-за осколков дрона повредился фасад магазина на улице Доватора, в здании выбило стекла. Также обломками посекло несколько машин на парковке.

В ночь на 26 сентября системы ПВО уничтожили над российскими регионами 55 беспилотников. Подавляющее большинство аппаратов ликвидировали над Азовским морем. Также дроны нейтрализовали в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.