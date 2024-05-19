«Ошеломлены». Симоньян рассказала о реакции Запада на успехи ВС РФ в зоне СВО | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 22:11 «Ошеломлены». Симоньян рассказала о реакции Запада на успехи ВС РФ в зоне СВО Симоньян: Запад в шоке от успехов России в зоне СВО РИА «Новости»

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Успехи российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции шокировали Запад. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Они ошеломлены все. <…> Они просто в шоке от нашего продвижения. И как можно было его прозевать, и как они все его прозевали? И как все оказались неподготовленные? И что это вообще — в днях от катастрофы», — сказала Симоньян.

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Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что наступление российских войск под Харьковом доводит украинских боевиков до отчаяния. По его словам, на Украине перестали верить, что новая мобилизация обеспечит ВСУ достаточным числом новобранцев. Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на фронте наблюдается нестабильная обстановка.