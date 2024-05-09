Подмосковье 09 мая 2024, 14:16 «Очень благодарны за исполнение желания». Семья погибшего бойца СВО — о посещении парада Победы с Воробьевым Семья бойца СВО поблагодарила Воробьева за приглашение на парад Победы

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечту детей погибшего бойца СВО — посетить парад Победы на Красной Площади. Вместе с ребятами и их мамой они посмотрели проход военных и поблагодарили главу региона за исполнение желания.

Вдова Александра Сычева приехала на парад с двумя детьми — 13-летним Денисом и восьмилетним Кириллом.

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«Мы приехали на Красную площадь на парад с Андреем Юрьевичем Воробьевым. Он к нам приезжал в гости на Рождество и обещал мальчишкам, что обязательно осуществит их мечту, съездит и привезет их на парад Победы. Мы ему очень благодарны за то, что он исполняет наши желания. Нам очень понравилось», — поделилась впечатлениями Ирина Сычева.

Она подчеркнула, что дети испытали невероятные эмоции, когда наблюдали за парадом Победы.

«Это невероятные ощущения какие-то, когда по брусчатке маршируют ребята, прям сердце замирает. Мы благодарны Андрею Юрьевичу за такое исполнение вот этого желания. Спасибо огромное. Всех с праздником! С Днем Великой Победы!» — подытожила Ирина Сычева.

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