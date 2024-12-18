Деятельность американской НПО Recorded Future признали нежелательной в России

«Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность основанной в США неправительственной организации Recorded Future», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что компанию основали в 2019 году. Штаб-квартира находится в штате Массачусетс, филиалы есть в Сингапуре, Японии, Швеции и Великобритании. Все финансирование Recorded Future получает от американских корпораций.

«RF предоставляет услуги по аналитике, обработке и поиску данных, в том числе в закрытом сегменте Интернета. Компания активно взаимодействует с ЦРУ, специализируется на киберугрозах и обеспечивает информационную поддержку пропагандистской кампании Запада против России», — добавили в ГП.

Ранее деятельность американского «Храма Сатаны» также признали нежелательной в России.