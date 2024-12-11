Организатор фейковых звонков о минировании получил шесть лет колонии

Суд в Москве приговорил организатора звонков о минировании к шести годам колонии

Суд в Москве приговорил к шести годам тюрьмы гражданина Украины и Израиля Якова Кесельмана за ложные звонки о минировании зданий в России. Об этом сообщил его адвокат Алексей Курганов в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, сначала Кесельмана приговорили к восьми годам за два эпизода этого преступления. Потом Мосгорсуду доказали, что случай был единичный, но длительный. В итоге подсудимому снизили наказание до шести лет колонии общего режима.

Собеседник журналистов объяснил, что его подопечный звонил из колл-центра, который находился под контролем СБУ. Однажды сотрудники спецслужб заставили переключиться с обычной работы на звонки с сообщениями о минировании.

«В случае отказа они заявили, что пострадают родственники моего подзащитного, которые проживали в Украине», — объяснил юрист.

Ранее в Хабаровске полицейские нашли «ферму» с тысячами сим-карт, которые украинские спецслужбы использовали для сообщений о ложном минировании объектов инфраструктуры в России. К сим-картам злоумышленники также привязывали аккаунты в соцсетях, с помощью которых рассылали фейковые предупреждения.