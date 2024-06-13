В Хабаровске накрыли «ферму» с сим-картами. С ее помощью украинцы «минировали» Брянск

РИА «Новости»: двух жителей Хабаровска задержали за «ферму» с сим-картами

Полиция Хабаровска обнаружила в городе «ферму» с тысячами сим-карт, которые украинские спецслужбы использовали для ложного минирования объектов инфраструктуры в России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Правоохранители задержали двух горожан. Их подозревают в причастности к администрированию оборудования, с помощью которого украинская сторона устраивала провокации.

Источник агентства в силовых структурах уточнил, что к сим-картам привязывались аккаунты в социальных сетях, где злоумышленники рассылали фейковые предупреждения. Одно из таких сообщений о взрывном устройстве в школе поступило в правоохранительные органы Брянской области.

Всего полиция изъяла 65 сим-боксов и две тысячи сим-карт разных провайдеров. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере.

Ранее ФСБ накрыла в Севастополе агентурную сеть спецслужб Украины. У задержанных нашли три самодельные бомбы и британскую взрывчатку.