Атака ракетой «Орешник» на ВПК Украины в Днепропетровской области вынудила Великобританию пересмотреть свою риторику. Такое мнение выразил в интервью телеканалу « Россия-24 » посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Не то чтобы испугались, но, в общем-то, поняли, что на сцене появляется совершенно новый фактор, — это раз. Второе — то, что мы ответили на использование Storm Shadow в глубину территории России. Это тоже очевидно», — подчеркнул дипломат.

По словам Келина, британские власти заняли более взвешенную позицию относительно собственных заявлений, а также в вопросе возможных ударов иностранными ракетами вглубь российской территории.

Ранее государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что считает размещение российских гиперзвуковых систем «Орешник» на территории республики логичным шагом.