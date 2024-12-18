«Орешник» вынудил Великобританию занять более взвешенную позицию
Посол Келин: удар «Орешником» заставил Великобританию пересмотреть свою риторику
Атака ракетой «Орешник» на ВПК Украины в Днепропетровской области вынудила Великобританию пересмотреть свою риторику. Такое мнение выразил в интервью телеканалу «Россия-24» посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Не то чтобы испугались, но, в общем-то, поняли, что на сцене появляется совершенно новый фактор, — это раз. Второе — то, что мы ответили на использование Storm Shadow в глубину территории России. Это тоже очевидно», — подчеркнул дипломат.
По словам Келина, британские власти заняли более взвешенную позицию относительно собственных заявлений, а также в вопросе возможных ударов иностранными ракетами вглубь российской территории.
Ранее государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что считает размещение российских гиперзвуковых систем «Орешник» на территории республики логичным шагом.