Мезенцев назвал логичным шагом размещение российских гиперзвуковых систем «Орешник» на территории Белоруссии

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев в беседе с телеканалом «Звезда» назвал логичным шагом размещение российских гиперзвуковых систем «Орешник» на территории Белоруссии.
На его взгляд, оружие не является угрозой для кого-либо, а служит гарантией безопасности Союзного государства. Этот «элемент безопасности» обеспечивает защиту России и Белоруссии от давления коллективного Запада, добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о возможности размещения новейших гиперзвуковых ракетных систем «Орешник» на территории Белоруссии. Это может случиться во второй половине 2025 года.
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