Развертывание российского военного комплекса «Орешник» усугубило раскол в Североатлантическом альянсе. Об этом газете Berliner Zeitung сообщил австрийский полковник Маркус Райснер.

По его словам, из-за развертывания «Орешника» президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вынужден думать о безопасности своего государства и все активнее требовать Гренландию у Дании.

«Это еще больше усугубляет раскол в НАТО», — заявил Райснер.

Он призвал Европу переосмыслить свои системы ПРО и раннего предупреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский после удара «Орешником» потребовал у союзников больше средств противовоздушной обороны.

Минобороны России назвало атаку «Орешником» ответом на удар ВСУ по резиденции президента Владимира Путина.