Оренбургский ГПЗ после атаки БПЛА приостановил прием сырого газа из Казахстана
Минэнерго Казахстана: Оренбургский завод приостановил прием газа из-за БПЛА
Оренбургский газоперерабатывающий завод временно прекратил прием сырья с Карачаганакского месторождения в Казахстане после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Казахстана в официальном Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что, по информации ПАО «Газпром», 19 октября на предприятии произошла аварийная ситуация в результате атаки дронов. Российская сторона пока не предоставила данные о характере повреждений и сроках восстановления.
Казахстанские энергетики отметили, что внутреннее газоснабжение страны не пострадало — подача газа потребителям продолжается в штатном режиме. Вопросы, касающиеся переработки карачаганакского сырья и возможного влияния на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями.
Министерство энергетики Казахстана заявило, что держит ситуацию на контроле и поддерживает постоянный контакт с российской стороной и операторами месторождений.
В сентябре вооруженная охрана предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии смогла уничтожить БПЛА во время украинской атаки.