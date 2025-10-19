Оренбургский ГПЗ после атаки БПЛА приостановил прием сырого газа из Казахстана

Оренбургский газоперерабатывающий завод временно прекратил прием сырья с Карачаганакского месторождения в Казахстане после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Казахстана в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что, по информации ПАО «Газпром», 19 октября на предприятии произошла аварийная ситуация в результате атаки дронов. Российская сторона пока не предоставила данные о характере повреждений и сроках восстановления.

Казахстанские энергетики отметили, что внутреннее газоснабжение страны не пострадало — подача газа потребителям продолжается в штатном режиме. Вопросы, касающиеся переработки карачаганакского сырья и возможного влияния на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что держит ситуацию на контроле и поддерживает постоянный контакт с российской стороной и операторами месторождений.

В сентябре вооруженная охрана предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии смогла уничтожить БПЛА во время украинской атаки.