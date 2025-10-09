Орел принял FPV-дрон за добычу и сбил его в горах Дагестана

В горах Дагестана орел устроил воздушный бой с FPV-дроном. Хищник перепутал его с добычей. Видео необычной стычки опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах запечатлено, как орел стремительно приблизился к объекту и вытянул когти. Спустя несколько секунд изображение оборвалось.

Комментаторы предположили, что дрон остался в воздухе. Информации о повреждениях техники в посте не было.

Пользователей Сети восхитило, как орел продемонстрировал свои охотничьи рефлексы.

Ранее кот спас своих хозяев в Донецкой Народной Республике. Домашний питомец сбил беспилотник ВСУ, летящий в сторону жилого дома. Животное ударило дрон лапой и сбило с курса.