Ордена Мужества вручили семьям погибших бойцов СВО в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска 30 июня прошла церемония вручения государственных наград родственникам военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Посмертные награды получили семьи шести бойцов: им вручили шесть орденов Мужества и одну медаль Суворова.

В церемонии приняли участие советник главы округа Виктория Куракова, заместитель главы Максим Барков, иерей Виталий Цветков, члены Ассоциации ветеранов СВО, военный комиссар Олег Слабоспицкий, юнармейцы, активисты «Молодой Гвардии Единой России», а также вдовы и родственники погибших.

«Всегда сложно проводить такие мероприятия, потому что они наполнены болью утраты. Но самое главное — это память, которую мы несем и будем нести всегда», — отметила Виктория Куракова.

«Мы выражаем глубокую признательность за подвиг наших бойцов и делаем все возможное, чтобы их семьи чувствовали внимание и помощь со стороны округа. Наша задача — не только чествовать память, но и обеспечить реальную поддержку тем, кто в ней нуждается», — подчеркнул Максим Барков.

Участники спецоперации и члены их семей могут получить психологическую и юридическую поддержку в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска по адресу: улица Красная, дом 22А, торговый центр «Солнечный», 1 этаж.

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