Ордена Мужества вручили двум семьям погибших участников СВО из Балашихи

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Балашиху и вручил ордена Мужества семьям погибших участников СВО — Дмитрия Лещенко и Ивана Богатова. На церемонии присутствовали представители властей, военные, ветераны, волонтеры и родственники бойцов.

«К сожалению, нет войн без потерь. Сегодня в этом зале присутствуют родные и близкие наших воинов, жителей городского округа, которые пошли защищать нашу Родину добровольно и отдали на поле боя самое дорогое, что у них было — свои жизни», — подчеркнул Брынцалов.

Дмитрий Лещенко отправился на фронт в апреле 2023 года и погиб в Запорожской области 30 октября 2024 года. Иван Богатов, служивший клириком в церкви в Саввино, подписал контракт летом 2023-го и погиб 20 октября того же года. Орден Лещенко передали его матери и жене, а награду Богатова — настоятелю храма, где он служил.

«Мы никогда не забудем о принесенной ими жертве. Вечная слава героям!», — добавил Брынцалов.

После церемонии подписали соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО Московской области и администрацией Балашихи. Как отметил председатель Мособлдумы, это еще один шаг в поддержке участников спецоперации и их семей.

«Об этом говорил президент, он и закладывал эту идею. Я уверен, что на подмосковной земле, здесь, в городском округе Балашиха, это сотрудничество ассоциации с местными властями будет осуществляться на высоком уровне, не останутся нерешенными вопросы, и никто не останется без внимания», — заключил спикер.

Председатель ассоциации Кирилл Лосунчуков подчеркнул, что важно передавать опыт молодежи, а глава Балашихи Сергей Юров добавил, что сотрудничество поможет бойцам после возвращения домой. Мероприятие завершилось чаепитием, где семьи погибших смогли пообщаться в теплой обстановке.