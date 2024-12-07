Орбан: достижению мира в конфликте на Украине мешают два президента США

Завершение конфликта между Россией и Украиной зависит от политической ситуации в США, которая в настоящее время неопределенна. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался в социальной сети X .

«Все станет яснее, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир», — написал он.

По мнению Орбана, наблюдается парадоксальная ситуация, когда разрешение конфликта близко, но при этом остается высокий риск, что все может сложиться непредсказуемым образом.

Причиной премьер-министр называл то, что избранный президент Соединенных Штатов хочет мира, а действующий лидер Джо Байден — продолжать конфликт.

Ранее стали известны детали плана по урегулированию ситуации на Украине, который разработали в администрации Трампа. В нем предлагается оказать давление на Украину и Россию, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры.

Чешский дипломат Петр Друлак предположил, что западные партнеры Киева вскоре открыто заговорят о разделе республики.