Орбан: Европа уже проиграла конфликт на Украине, несмотря на отрицание этого

Европейские страны терпят поражение в конфликте на Украине, несмотря на все отрицания этого факта. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1.

«Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая <…> этот конфликт Евросоюз проиграл», — сказал он.

По словам Орбана, в Европе «сейчас пытаются применить всякие коммуникационные трюки». В качестве примера он привел попытки ЕС объяснить, что «победа — это поражение, а поражение — это победа». Премьер Венгрии отметил, что происходящее напоминает ему роман Джорджа Оруэлла «1984».

Он напомнил про апрельские события 2022 года, когда Россия и Украина были «в нескольких часах» от заключения мирного соглашения. Однако после вмешательства Запада это уже стало невозможным.

В беседе с журналистами Орбан заявил, что после урегулирования конфликта на Украине нужно отменить санкции Евросоюза против России, которые наносят ущерб Европе.

Украинские власти в ответ на предложение рождественского перемирия назвали Орбана назойливым гонцом от президента Владимира Путина.