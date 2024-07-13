Орбан выступил против членства Украины в НАТО и разозлил министров

Bloomberg: Орбан заявил, что Украине не следует вступать в НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине не следует вступать в альянс. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Другие члены Североатлантического альянса негативно отреагировали на слова Орбана.

«Некоторые лидеры нанесли [Орбану] „ответный удар“, а один из них предположил, что собственная история Венгрии показывает, почему Украине место в альянсе», — отметили авторы материала.

Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо подчеркнул, что позиция Орбана подрывает доверие к «пребыванию Венгрии у руля ЕС». Глава МИД Германии Анналена Бербок напомнила о недавней «мирной миссии» венгерского премьера и назвала ее «самозванной и эгоистичной». С мнением Бербок согласился глава правительства Швеции Ульф Кристерссон.

После саммита НАТО Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом. Тот пообещал урегулировать конфликт на Украине.