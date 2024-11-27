Орбан не исключил, что 2025 год станет «фантастическим», но при одном условии
Премьер Венгрии Орбан: 2025 год станет фантастическим, если наступит мир
Наступающий год станет «фантастическим», если конфликт на Украине урегулируют. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook*.
Он также отметил, что венгерская сторона готова к наступлению перемирия.
«Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год!» — написал венгерский премьер.
По его словам, перед Венгрией откроются широкие возможности, если мировая экономика и политика «повернут в сторону мира». Но если европейские страны продолжат «представлять свое будущее» в контексте конфликта, это будет иметь ряд последствий для государства.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин предположил, что украинский кризис получится урегулировать с помощью переговоров. Он объяснил, что США хотят как можно быстрее завершить конфликт дипломатическим путем.
Союзники Украины поддержат ее и сделают все возможное, чтобы за столом переговоров страна была «в лучшем положении», добавил американский министр обороны.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.