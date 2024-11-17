Глава Пентагона предсказал завершение конфликта на Украине мирными переговорами

Стороны смогут урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Дарвине, трансляцию его выступления провела пресс-служба Пентагона.

Белый дом хочет, чтобы конфликт завершился как можно быстрее, отметил он. По его словам, союзники Украины помогут ей «защитить себя и свой суверенитет». Они будут стремиться к тому, чтобы за столом переговоров украинская сторона была «в лучшем положении».

«Я считаю, о чем я уже говорил ранее, что в конечном итоге он будет урегулирован путем переговоров», — подчеркнул Остин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Россией. Он объяснил, что для этого потребуется помощь третьих стран. Если посредников не будет, у украинской стороны будет «проигрышный статус», добавил глава государства. По его мнению, для урегулирования конфликта Украине необходимо «усиление некоторыми важными элементами» на переговорах.