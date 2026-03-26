Опытные бойцы из зоны СВО начали готовить универсальных танкистов на полигоне

Бойцы из Московского военного округа, которые получили опыт в зоне спецоперации, теперь занимаются подготовкой универсальных танкистов на полигоне. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил инструктор с позывным Дед.

«Поразить цели необходимо на расстоянии до двух километров, занятия усложняются тем, что в процессе обучения происходят замена в экипаже, функции наводчика передаются командиру танка или механику-водителю», — сказал собеседник журналистов.

Он отметил, что благодаря особенным условиям удасться подготовить «универсальных членов экипажа». Еще военных обучают максимально быстро открывать огонь.

Ранее газета Daily Star сообщила, что российские ученые разрабатывают «неудержимую гиперзвуковую ракету», которая будет мощнее знаменитого «Орешника». Она сможет нести в себе восемь боеголовок и пробивать бункеры на глубине 30 метров.