Ученые в России работают над созданием «неудержимой гиперзвуковой ракеты», которая будет еще мощнее «Орешника» и долетит до Лондона за восемь минут. Об этом сообщила газета Daily Star .

Речь идет о ракете, которая будет нести восемь боеголовок, а не шесть. Оружие, по версии журналистов, сможет пробивать бункеры на глубине в 30 метров.

«Мы действительно разрабатываем и испытываем ракету, которая будет мощнее „Орешника“. У нее будут улучшенные характеристики боевой части», — привело издание слова военного аналитика Виктора Баранца.

Он назвал новую разработку «сыном „Орешника“». Инженеры изучают конструкцию с более тяжелой полезной нагрузкой, усовершенствованной топливной системой и принципиально иными системами наведения.

Британский военный аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что киевский режим впал в панику из-за «Орешника».