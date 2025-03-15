«Опухоль ВСУ». Главкома Сырского обвинили в разрушении армии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский стал для украинских военных злокачественный опухолью. Об этом написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

«Сырский — это раковая опухоль ВСУ, которая изначально была условно доброкачественной, потом приобрела злокачественный характер и теперь разъедает украинские войска с каждым днем», — заявила она.

Безуглая считает, что из-за Сырского было уничтожено много перспективных людей. Кроме того, главком ВСУ каждый день врет президенту Владимиру Зеленскому, тем самым подставляя командующих батальонами и подразделениями, которые потом попадают под расследования.

Ранее Безуглая не исключила, что США могут физически устранить Зеленского и найти на его место более сговорчивую фигуру. Тогда Трамп сможет добиться урегулирования на Украине.