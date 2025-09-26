Опубликованы кадры массированного удара ВСУ по брянскому поселку

В Сети появились кадры последствий массированного удара ВСУ по брянскому поселку Белая Березка. Фотографии опубликовали в Telegram-канале поселения.

На одном из снимков полыхал пожар, на втором был виден перевернутый на бок автомобиль с изрешеченной осколками крышей. На других фото разрушенные стены и оконные проемы в домах, ракетный обломок, застрявший в кухонном потолке.

Telegram-канал «Брянск и новости» опубликовал видеокадры ударов украинских боевиков по поселку.

ВСУ целенаправленно били из РСЗО «Град» по мирным жителям. Пострадали девять человек, в числе которых один ребенок. Всех раненых экстренно госпитализировали.