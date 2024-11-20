РИА «Новости» опубликовало панорамные кадры из города Курахово в Донецкой народной республике. В настоящее время за населенный пункт идут ожесточенные бои.

На кадрах можно увидеть, что в городе есть некоторые повреждения, однако большая часть жилых домов осталась целой.

Также заметно, что больше всего пострадали районы с одноэтажной и малоэтажной застройкой, где украинские националисты оборудовали свои позиции.

Курахово расположено в 46 километрах от Донецка и носит важное оперативное значение для обороны ВСУ. В случае взятия российские военные смогут продвинуться дальше к Великой Новоселке и Богатырю.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов отмечал, что группировка ВСУ в Курахове уже не сможет покинуть населенный пункт без существенных потерь в личном составе.