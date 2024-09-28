Минобороны: потери ВСУ в Курской области составили более 18 солдат и 130 танков

Потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 18 тысяч человек. Проникшие на российскую территорию подразделения лишились сотен боевых бронемашин, автомобилей, десятков танков и артиллерийских орудий. Об этом сообщило Минобороны России .

За время боевых действий в Курской области погибли и получили ранения более 18 130 украинских военнослужащих. ВСУ потеряли 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль, 145 артиллерийских орудий, 132 танка, 97 бронетранспортеров, установку разминирования УР-77, восемь пусковых установок HIMARS, шесть MLRS, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и другие виды техники.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил журналистам, что из-за нехватки добровольцев украинское командование вынуждено пополнять подразделения наемниками. По его сведениям, в рядах ВСУ появилось много поляков.