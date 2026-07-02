Операторы FPV-дронов сорвали доставку боеприпасов и продовольствия ВСУ в ДНР

Военнослужащие Южной группировки войск продолжают уничтожение живой силы и техники ВСУ в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Операторы FPV-дронов сорвали доставку боеприпасов и продовольствия к украинским подразделениям, уничтожив наземные робототехнические комплексы врага в районе населенных пунктов Кондратовка и Алексеево-Дружковка», — заявили в ведомстве.

Также артиллеристы 27-го гвардейского полка нанесли удар по пехоте противника, в результате которого украинские военные не смогли провести организованный выход из Константиновки.

Утром Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и области. Также ударили по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Черниговской, Киевской, Полтавской и Черкасской областях.