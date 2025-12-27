Операторы дронов ВСУ стали прятаться в квартирах мирных жителей Херсона
Украинские операторы БПЛА прячутся в домах мирных жителей Херсона в микрорайоне «Корабел» на Карантинном острове. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Операторы дронов на Острове ходят только в гражданской одежде и прячутся в пустующих квартирах», — сказал он.
По его словам, на Карантинном острове вражеские силы минируют береговую линию, опасаясь действий разведчиков ВС России. На минах подрываются мирные жители, но украинские пропагандисты обвиняют в этом российских военных, резюмировал Сальдо.
Накануне губернатор рассказал, что сотрудники ТЦК с автоматами врываются в дома и грабят их, а мужчин насильно увозят на фронт.