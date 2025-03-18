Операторы БПЛА предотвратили попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область

ВСУ активизировали попытки прорваться к селу Демидовка в Белгородской области. Украинская армия задействовала тяжелую бронетехнику, которую ликвидируют российские операторы БПЛА, сообщили авторы Telegram-канала «Два майора» .

По информации канала, бои идут у самой границы Белгородской области. Военкоры сообщают, что добиться успехов украинским боевикам не удалось.

«Противник к вечеру в проделанные проходы продолжает вводить технику. Ее встречают операторы БПЛА 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты», — сообщили в Telegram-канале.

Авторы разместили видеозапись с уничтожением двух боевых машин противника вблизи Демидовки.

В районе села Репяховка в результате атаки украинского FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам главы области, ВСУ продолжают обстреливать Краснояружский район.