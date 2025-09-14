Операторы БПЛА «Молния-2» рассказали о специфике службы в ДНР

Расчеты БПЛА «Молния-2» ответственны за поиск и уничтожение украинских дронов в ДНР. Операторы рассказали «Известиям» , почему не доверяют оборудованию и ведут визуальный мониторинг.

Старший группы БПЛА с позывным Заря объяснил что дрон-детектор работает с погрешностями, поэтому военные почти не используют его, полагаясь на собственное зрение. Каждый боец получает свой сектор для мониторинга и высматривает украинские дроны как в небе, так и на земле.

«Дистанция заявлена до 50 километров, ну 40–45 долетаем. <…> Грузоподъемность, <…> шесть килограммов. На три километра может подняться, но картинка пропадает, а так полтора-два вообще спокойно», — рассказал разведчик-сапер с позывным Космос о возможностях «Молнии-2».

За день 13 сентября расчет поразил 10 целей, в том числе миномет Вооруженных сил Украины. Кроме того, операторы БПЛА сорвали ротацию противника.

Ранее российским войскам удалось занять Новониколаевку. Минобороны показало штурмовую операцию.