Операторы беспилотников на Днепре уничтожили более десятка машин ВСУ за час

Десантники — операторы беспилотников, служащие в группировке войск «Днепр», за час смогли уничтожить более десяти автомобилей противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По его данным, оператор разведывательного дрона сумел обнаружить в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра большое скопление автомобильной техники, которую использовали украинские военные.
«Расчеты fpv-дронов „крылатой пехоты“ обрушили беспилотники-камикадзе на цели и планомерно вывели из строя весь „автопарк“ ВСУ», — сообщили в министерстве.
Ранее в России прошли испытания уникальных бронепанелей для защиты от вражеских беспилотников.
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