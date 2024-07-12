Операторы беспилотников на Днепре уничтожили более десятка машин ВСУ за час

Операторы БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожили более десяти авто ВСУ за час

Десантники — операторы беспилотников, служащие в группировке войск «Днепр», за час смогли уничтожить более десяти автомобилей противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По его данным, оператор разведывательного дрона сумел обнаружить в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра большое скопление автомобильной техники, которую использовали украинские военные.

«Расчеты fpv-дронов „крылатой пехоты“ обрушили беспилотники-камикадзе на цели и планомерно вывели из строя весь „автопарк“ ВСУ», — сообщили в министерстве.

Ранее в России прошли испытания уникальных бронепанелей для защиты от вражеских беспилотников.

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