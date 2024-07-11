Испытания уникальных бронепанелей для защиты от дронов прошли в России
Испытания уникальных бронепанелей, которые способны защитить объекты критической инфраструктуры от атак ударных беспилотников, прошли в России. Об этом сообщили РЕН ТВ в госкорпорации «Ростех».
Бронеплита предназначена для защиты стационарных объектов от осколков и пуль. Уникальные образцы гарантируют противодействие практически любому пистолету и поражающим элементам ручных гранат.
Как сообщил сайт aif.ru, разработали это изделие в концерне «Калашников».
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