Испытания уникальных бронепанелей для защиты от дронов прошли в России

Испытания уникальных бронепанелей, которые способны защитить объекты критической инфраструктуры от атак ударных беспилотников, прошли в России. Об этом сообщили РЕН ТВ в госкорпорации «Ростех».

Бронеплита предназначена для защиты стационарных объектов от осколков и пуль. Уникальные образцы гарантируют противодействие практически любому пистолету и поражающим элементам ручных гранат.

Как сообщил сайт aif.ru, разработали это изделие в концерне «Калашников».

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