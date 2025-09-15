Оператора мобильной связи в Тамбовской области заподозрили в поддержке ВСУ

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства оператора сотовой связи «Ланта», действующего в Тамбовской области, и парк-отель «Берендей». Об этом сообщил «Коммерсант» .

По данным надзорного ведомства, владелец компании Александр Зайцев, живущий за границей, и его жена Маргарита активно поддерживают Украину, призывают к новым санкциям против России и спонсируют подразделения ВСУ. В частности, в 2024 году бизнесмен купил автомобили для «Легиона Свобода России»* на 24 миллиона рублей.

Через парк-отель, как предполагает Генпрокуратура, супруги отмыли почти 300 миллионов рублей.

Ранее суд начал рассматривать иск о признании экстремистами бывшего совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» и основателя группы компаний «КДВ» Дениса Штенгелова и его отца Николая. Предположительно, Штенгелов-старший, будучи гражданином Украины, финансировал ВСУ.

* Запрещенная в России террористическая организация