Предпринимателя Штенгелова и его отца заподозрили в финансировании ВСУ

Поданный Генеральной прокуратурой иск о признании экстремистами бывшего совладельца кемеровсковского торгового центра «Зимняя вишня» и основателя группы компаний «КДВ» Дениса Штенгелова и его отца Николая связан с поддержкой ВСУ. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Коммерсант» .

Собеседник журналиста пояснил, что целью иска является обращение в доход государства всех активов группы «КДВ», выпускающей товары под брендами «Кириешки» и «Яшкино».

Источник пояснил, что Штенгелов-старший в качестве гражданина Украины финансировал украинские батальоны, принимавшие участие в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.

Денис Штенгелов имеет подданство в Австралии и уехал из России более 10 лет назад, но сохранил здесь бизнес и поставлял произведенные на фабриках товары подразделениям ВСУ после начала специальной военной операции.

Кроме того, за последние три года предприниматели вывели в США и Австралию более 21 миллиарда рублей.

По данным «Коммерсанта», в иске говорится, что Штенгеловы могут использовать свой бизнес для нанесения России стратегического поражения со стороны Украины и Запада, а также начать распространять среди россиян опасную для жизни и здоровья продукцию.

В связи с этим головную компанию ведомство потребовало передать в распоряжение государства, а до рассмотрения иска наложить обеспечительные меры.

В пресс-службе компании иск Генеральной прокуратуры не прокомментировали.

Иск Генеральной прокуратуры о признании экстремистами предпринимателя Дениса Штенгелова и его отца Николая поступил в Тверской районный суд Москвы 22 августа.

В минувший понедельник заявление приняли к рассмотрению, а на следующий день суд передал взыскателю исполнительный лист.