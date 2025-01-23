Российские военные с помощью FPV-дрона поразили станцию связи ВСУ на Покровском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Станцию связи обнаружили разведчики Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон». Военные атаковали цель и уничтожили ее, несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы противника.

Станция ВСУ находилась на крыше многоэтажки. Прямое попадание беспилотника попало на видео.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что войска отразили несколько контратак украинских боевиков возле села Котлино на западе Донецкой Народной Республики. ВС России выбили противника из населенного пункта, а также установили контроль над шахтой № 2 по добыче угля. По его словам, военные продолжили наступление к северо-востоку от Котлино и Шевченко по направлению к Красноармейску (Покровску).