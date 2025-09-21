Оператор БПЛА обнаружил американский танк Abrams под Херсоном

Расчет ударных беспилотников «Молния-2» во время разведки обнаружил под Херсоном танк Abrams американского производства. Об этом РИА «Новости» заявил оператор БПЛА позывным Дамбер.

Разведку провели после того, как артиллерийский наблюдательный пункт группировки войск «Днепр» сообщил об атаке ВСУ.

«Мы обнаружили, что, возможно, по ним работает танк», — отметил боец.

Дамбер назвал Abrams редкостью, так как американская техника нечасто появляется на этом направлении. По его словам, командование ВСУ не отправляет танки под Херсон и на правобережье Днепра из-за эффективной работы огневых средств ВС России.

«На нашем направлении чаще всего это пункты управления, живая сила и орудия. То есть, техники тяжелой, как таковой, у нас уже здесь стало в разы меньше», — уточнил оператор БПЛА с позывным Казак.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила о новой тактике ведения боя ВС России. По информации издания, войска направляют «дроны-матки», чтобы увеличить дальность поражения.