Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.

Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны наготове, попросив людей сохранять спокойствие.

Губернатор призвал жителей региона следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Ранее обломки вражеского беспилотника самолетного типа обнаружили в лесу в Козельском районе Калужской области. Губернатор Владислав Шапша отметил, что иногда местные жители раньше спецслужб находят обломки дронов противникам, сбитых российскими зенитчиками.