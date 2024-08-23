Американские наемники разместили миномет у детской площадки в Курской области

Воюющая за ВСУ ЧВК FOG из США показала, как ставят минометы у детской площадки

Американская частная военная компания Forward Observation Group показала, как ее бойцы устанавливают позицию минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой. Фотографию опубликовали на странице ЧВК в Instagram* 23 августа.

По данным информационного агентства ANNA NEWS, действие на фото происходит в Курской области.

Судя по фото, позицию оборудовали в непосредственной близости от детской площадки и жилого дома. Ствол миномета направлен прямо в сторону площадки и дома.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об уничтожении солдат ВСУ и наемников из Forward Observation Group у населенного пункта Русская Конопелька в Курской области.

Американская ЧВК 20 августа уже размещала в социальной сети снимок своих бойцов, в геолокации автор публикации указал Курскую область. На изображении трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины.

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