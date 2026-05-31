ООН призвала не атаковать критическую инфраструктуру после ударов по ЗАЭС

Все участники конфликта на Украине должны воздержаться от ударов по критически важной инфраструктуре. Об этом РИА «Новости» заявил зампредставителя генсека ООН Фрахан Хак.

Он прокомментировал сообщения об атаке ВСУ на машинный зал энергоблока Запорожской атомной электростанции.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак против критически важной инфраструктуры», — подчеркнул Хак.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев тоже ранее прокомментировал украинский удар по Запорожской атомной электростанции. По его словам, катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала объекта приведет к «новому Чернобылю».