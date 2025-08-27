«Они ждут момента». В Бразилии заявили о приближении конфликта на Украине к завершению

Лула да Силва: стороны конфликта на Украине осознают, что он близок к завершению

Украинский конфликт приближается к своему завершению. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе заседания правительства, трансляция которого велась на его YouTube-канале.

По его словам, в России и на Украине знают о пределах своих возможностей в плане продолжения участия в конфликте.

«Европа уже знает эти пределы, и [президент США Дональд] Трамп уже это понимает. Поэтому я думаю, что они (стороны конфликта — прим. ред.) просто ждут того момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании», — заявил бразильский лидер.

Кроме того, Лула да Силва критически оценил планы европейцев по выделению сотен миллиардов на перевооружение, отметив, что имеются другие проблемы в мире. В частности, борьба с голодом и сохранение лесов.

Ранее бразильский лидер и президент России Владимир Путин обсудили по телефону стратегическое партнерство. Кроме того, Лула да Силва поддержал усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса.