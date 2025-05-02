«Они очень сильно его боятся». Боец Антей рассказал об одном из главных страхов вэсэушников

Тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Солнцепек» демонстрирует исключительную эффективность на поле боя. Об этом RT рассказал командир расчета с позывным Антей, подчеркнув, что противник испытывает настоящий ужас перед этим оружием.

«Оружие очень грозное. Они очень сильно его боятся, разрушительная мощь огромная», — отметил военный.

По его словам, эта система не оставляет шансов — поражает цели даже в укрепленных укрытиях: дотах, подвалах или блиндажах. При этом не требуется прямого попадания — поражение личного состава гарантировано наступает даже при разрыве снаряда вблизи позиций.

Особенность боеприпасов «Солнцепека» — двухкомпонентный заряд: вначале горючая смесь при распылении проникает во все щели, а чуть позже происходит детонация, которая создает огненный шар с ударной волной, вызывающей сверхвысокое давление на большой площади.

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